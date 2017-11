Parkplätze bald Mikroalgen-Plantagen?

Bis zu 1.000 Tonnen Mikroalgen könnten pro Tag auf Österreichs Parkflächen produziert werden - dies ergab eine Simulation im Rahmen eines Grazer Forschungsprojekts. Drei Technologien wurden getestet.

Im Rahmen des Forschungsprojekts „The Green P“ am Kompetenzzentrum „Bioenergy2020+“ in Graz wurden mittels technisch-ökonomischen Berechnungen und Computersimulationen drei Technologien zur Mikroalgenproduktion getestet, die zum Einsatz auf Parkplätzen geeignet wären.

36 Quadratkilometer Parkplätze in Österreich

Durchschnittlich wird in Österreich jeden Tag eine Fläche von rund 16 Hektar verbaut, was in etwa 30 Fußballfeldern entspreche, erklärte Klaus Lichtenegger, der das gemeinsam mit der Technischen Universität (TU) Wien und der Fachhochschule (FH) Wiener Neustadt durchgeführte Projekt leitete. Insgesamt entfallen rund zwei Prozent oder fast 36 Quadratkilometer der gesamten österreichischen Verkehrsfläche (2.059 Quadratkilometer) auf Parkplätze.

Nutzung steigern

Ein achtsamerer Umgang mit Grund und Boden und kreative Lösungen zur Steigerung des Nutzungsgrads von verbauten Flächen, welche ansonsten für das Ökosystem verloren wären, seien daher dringend nötig, so der Physiker. Dazu gehören zeitlich nur sehr begrenzt genutzte Flächen wie zum Beispiel Großparkplätze bei Kinos oder Einkaufszentren.

Viele gute Eigenschaften

Photovoltaik oder Solarthermie sind zwei Möglichkeiten, das auf versiegelte Flächen einfallende Sonnenlicht sinnvoll zu nutzen, Mikroalgenkultivierung eine andere: Mikroalgen können energetisch als Biotreibstoff oder stofflich als Nahrungsmittel, Kosmetika, Farbstoffe, Futtermittel und Dünger genutzt werden. „Zudem binden sie große Mengen an Kohlendioxid und tragen so nicht nur zur Verbesserung der Luftqualität bei, sondern bremsen sogar den Klimawandel“, sagte Lichtenegger.

Algen statt Asphalt

Die Forscher haben drei Technologien zur Mikroalgenproduktion auf Parkplätzen getestet - dazu zählen Überdachungssysteme und befahrbare, in den Boden integrierte Photobioreaktoren. Bei diesen zirkuliert unter einer transparenten Schicht grüne Algensuspension und ersetzt den grauen Asphalt auf dem Parkplatz.

Praktische Tests stehen noch aus

Die Berechnungen ergaben, dass das Biomassepotential der österreichischen Parkflächen zwischen 800 und 1.000 Tonnen Mikroalgen pro Tag beträgt. „Im Labor wird die Mikroalgenkultivierung bereits betrieben, aber noch nicht unter den erschwerten Bedingungen, die auf oder unter Parkplätzen herrschen“, erklärte der Projektleiter, der die Anbaumodelle gerne in einem Folgeprojekt praktisch testen würde.

Link: