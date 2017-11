Steirer bei Unfall aus Auto geschleudert

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es Freitagabend im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gekommenl. Ein 58 Jahre alter Steirer wurde dabei aus seinem Pkw geschleudert.

Der 58-Jährige war gegen 21.15 Uhr auf der Tragößerstraße unterwegs, bei Untertal verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto.

Künstlicher Tiefschlaf

Der Wagen schleuderte und stürzte in einen Straßengraben. Bei dem Unfall wurde der Steirer aus dem Auto geschleudert. Er erlitt zahlreiche schwere Verletzungen. Eine freiwillige Rettungssanitäterin des Roten Kreuz Bruck-Mürzzuschlag kam an der an der Unfallstelle vorbei. Sie leistete umgehend Erste Hilfe und setzte mit Ihrem Notruf die Rettungskette für den Lenker in Gang.

Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag

Die Rettungskräfte mussten den Mann noch an der Unfallstelle in einen künstlichen Tiefschlaf versetzen. Anschließend wurde er in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert.