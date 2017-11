444 Jahre Akademisches Gymnasium Graz

Das Akademische Gymnasium Graz zählt zu einer der ältesten Schulen im deutschen Sprachraum und ist das älteste Gymnasium in der Steiermark. Es besteht seit 444 Jahren. Am Samstag wurde dieses Jubiläum bei einem Tag der offenen Tür gefeiert.

1573 wurde das heutige Akademische Gymnasium Graz als Jesuitenschule gegründet, alles begann mit 100 Schülern aus der ganzen Monarchie, die hier unterrichtet wurden.

„Das Akademische Gymnasium wurde fünf Jahre vor der Universität gegründet“, sagt Direktorin Hildegard Kribitz: „Mit der Intention, dass junge Leute auf die Universität vorbereitet werden.“ Bereits in den Anfängen war das Ziel, Begabungen und Interessen zu fördern - das ist bis heute geblieben, allerdings änderte sich das Bild der Schule - weg von einer verstaubten, altehrwürdigen Schule zu einem modernen, vielfältigen Gymnasium.

Als Lateinschule gegründet

Das Humanistische Gymnasium wurde ursprünglich als Lateinschule gegründet, im Jahr 1960 wurde Französisch als zweite lebende Fremdsprache eingeführt. Mittlerweile wird eine Vielfalt an Sprachen angeboten - nicht nur die Lerninhalte auch die Lernmethoden änderten sich, sagt Peter Gartlgruber, er unterrichtet seit 1980 am Akademischen Gymnasium in Graz: „Früher war der Lehrer die inhaltliche Autorität, der alles wusste, auf alles eine Antwort hatte und der Schüler hatte das so hinzunehmen. Heute gehen wir beide gemeinsam in der Frageform an etwas heran.“

Wahre Schätze an Erinnerungen beherbergt das Gymnasium heute noch. Ein Album aus dem Jahr 1874, der erste Jahresbericht und unzählige alte Fotos.

Prominente Absolventen

Das Akademische Gymnasium Graz kann auch auf einige Absolventen zurückblicken, die es zu großer Bekanntheit brachten. Unter ihnen etwa der Pianist Markus Schirmer, der Filmemacher Thomas Roth, Schauspieler Michael Großschädl oder die amtierende Rektorin der Karl-Franzens-Universität Graz, Christa Neuper.

