Autofahrer auf A9 überfahren

Zwei tödliche Verkehrsunfälle hat es in der Steiermark gegeben. In der Südsteiermark wurde ein Autolenker auf der Pyhrnautobahn (A9) überfahren, auch in Voitsberg kam ein Autolenker ums Leben.

Auf der Pyhrnautobahn kollidierte ein 21 Jahre alter Mann aus Slowenien bei Vogau im Bezirk Leibnitz Samstagabend mit einem Reh. Als er das Auto auf dem Pannenstreifen abstellte und ausstieg, wurde er überfahren.

Lenker wollte Reh bergen

Der 21-Jährige wollte das Tier laut Polizei von der zweiten Fahrspur bergen. Der Lenker eines herannahenden Kleinbusses dürfte den Mann in der Dunkelheit nicht gesehen haben und konnte nicht mehr ausweichen. Der Kleinbus erfasste den Slowenen, der 21-Jährige wurde weggeschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Lenker des Kleinbusses, ein 52-jähriger Elektriker aus Slowenien, und seine Beifahrer blieben unverletzt.

FF Voitsberg

Tödlicher Verkehrsunfall in Voitsberg

Wenige Stunden nach diesem tragischen Unfall ereignete sich auch im Bezirk Voitsberg ein tödlicher Verkehrsunfall. Hier dürfte Sekundenschlaf die Ursache gewesen sein. Ein 35 Jahre alter Autolenker aus dem Bezirk geriet Sonntagfrüh auf der B70, auf Höhe Umfahrungstunnel mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in den Wagen eines 57 Jahre alten Mannes, ebenfalls aus Voitsberg. Der 57-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 35 Jahre alte Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Er dürfte laut Polizei kurz am Steuer seines Wagens eingeschlafen sein und deshalb die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben. Ein Alkoholtest verlief negativ, so die Polizei.