Hund blieb in Rohr stecken: gerettet

Die Feuerwehr musste gestern in Vasoldsberg, Bezirk Graz-Umgebung, einen Hund aus einer misslichen Lage befreien. Das Tier jagte eine Katze und blieb in einem Wasserdurchlass stecken.

Familienhund „Grinch“ machte Samstagnachmittag auf einem Grundstück Jagd auf eine Katze. Diese flüchtete in einen Wasserdurchlass um sich dort zu verstecken. Den Hund schien das wenig zu beeindrucken und wollte hinterher.

FF Vasoldsberg

Feuerwehr musste Bereich händisch aufgraben

„Grinch“ kam jedoch nicht weit, nach einigen Metern blieb er in dem Rohr stecken und konnte nicht mehr zurück ins Freie. Die Hundebesitzer alarmierten die Feuerwehr, die Einsatzkräfte versuchten zuerst den Hund aus dem Rohr zu locken, jedoch ohne Erfolg. Sie mussten schließlich den Wasserdurchlass in dem betroffenen Bereich händisch aufgraben um den Hund zu retten. Gleichzeitung versuchte der Rest der Mannschaft einen Feuerwehrschlauch mit etwas Wasser in das Rohr zu schieben um den Hund so herauszubekommen.

FF Vasoldsberg

Der Feuerwehr gelang es auf diese Weise letztlich den Hund aus seiner misslichen Lage unverletzt zu befreien. Das Tier konnte wohlbehalten seinen Besitzern übergeben werden.