Grazer bei Rauferei lebensgefährlich verletzt

In Gleisdorf, Bezirk Weiz, hat am Sonntag eine Schlägerei mit einem lebensgefährlich Verletzten geendet. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht, die Polizei fahndet nach ihm.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei Sonntagmorgen vor einem Lokal im Stadtgebiet von Gleisdorf. Die Hintergründe erhebt die Polizei am Montag.

Opfer erlitt Schädelbasisbruch

Was sich genau vor dem Lokal zwischen dem 42 Jahre Grazer und dem flüchtigen, mutmaßlichen Täter abspielte ist noch nicht restlos geklärt. Die Polizei geht aber laut einem ermittelnden Beamten davon aus, dass „reichlich Alkohol im Spiel war“. Es dürfte zu einer Schupferei gekommen sein, die dann eskalierte. Das Opfer, der 42 Jahre alte Grazer, wurde vor dem Lokal mit einem Schädelbasisbruch gefunden und in das Spital gebracht. Dort wird er auf der Intensivstation behandelt.

Polizei stützt sich auf Aussagen eines Taxifahrers

Der mutmaßliche Täter flüchtete nach der Tat, die Polizei leitete eine Fahndung ein. Mittlerweile dürfte die Polizei aber erste Spuren haben. Ein Taxifahrer sagte aus, dass ein Mann nach der Tat in der Nähe des Tatortes in sein Taxi steigen wollte, es sich dann aber doch anders überlegte. Das Opfer konnte aufgrund der schweren Verletzungen noch nicht einvernommen werden, die Ermittlungen laufen. Die Polizeiinspektion Gleisdorf sucht Zeugen des Vorfalls, der sich Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr früh in der Ludwig-Binder-Straße in Gleisdorf zugetragen hatte.