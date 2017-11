Landtag: Postenschacher und neues Wettgesetz

Am Dienstag soll im Landtag u.a. das neue strengere Wettgesetz beschlossen werden. Heiß hergehen dürfte es auch bei einer Dringlichen Anfrage zur Neubesetzung der Joanneum-Geschäftführung - „Postenschacher“, kritisiert die FPÖ.

Bevor sich der Landtag der Tagesordnung widmen kann, muss allerdings noch ein neuer Abgeordneter angelobt werden: Arnd Meißl folgt für die FPÖ Hannes Amesbauer nach, der in den Nationalrat gewechselt ist. Meißl war zuletzt Bundesrat und ist auch Vizebürgermeister von Mürzzuschlag.

Kurz danach hat die FPÖ ihren nächsten Auftritt: In einer Anfrage an Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) will FPÖ-Klubchef Mario Kunasek wissen, warum die Steiermark beim Befüllen der bereits 2010 vom Bund beschlossenen Transparenzdatenbank säumig ist: Die Datenbank soll mehr Transparenz bei Subventionen und Sozialleistungen bringen und möglichen Missbrauch erschweren. Laut FPÖ hat die Steiermark die Einspeisung der entsprechenden Daten bislang jedoch abgelehnt.

„Schwarz-roter Postenschacher aus der Mottenkiste“

Mit dem Instrument der Dringlichen Anfrage fährt die FPÖ dann in der Causa „Joanneum-Geschäftsführung Neu“ - mehr dazu in Muchitsch und Getzinger neue Joanneum-Leiter (22.10.2017) - ein noch schwereres Geschütz auf: Dass die ehemalige SP-Abgeordnete Alexia Getzinger zur kaufmännischen Geschäftsführerin gemacht wurde, ist für die Freiheitlichen wörtlich ein „schwarz-roter Postenschacher aus der Mottenkiste“.

Sie wollen von ÖVP-Kulturlandesrat Christopher Drexler den genauen Ablauf der Besetzung und die politische Verantwortlichkeit erfragen. Die Grünen unterstützen die FPÖ bei diesem Thema indirekt, indem sie eine Prüfung des Auswahlverfahrens durch den Rechnungshof beantragen werden.

Wettgesetz soll strenger werden

Zu einem wesentlichen Beschluss wird es am Dienstag auch kommen: Das steirische Wettgesetz soll strenger geregelt werden. „Live-Wetten“ werden dabei stark eingeschränkt - so wird etwa das Wetten auf den nächsten Eckball oder die nächste gelbe Karte verboten.

Nur noch das Live-Tippen des Zwischenergebnisses, des Endstandes und des nächsten Tores wird erlaubt sein. Zum Schutz der Wettkunden wird es außerdem die Möglichkeit der Selbstsperre und Fremdsperre geben. Und: Wetten mit einem Einsatz über 50 Euro ist nur mehr in Verbindung mit einer extra ausgestellten Wettkundenkarte möglich.

