Kaufhausdetektiv half Seriendieb

Der Polizei ist es gelungen zwei Seriendiebe auszuforschen. Das Duo soll in den vergangenen zwei Monaten unzählige Diebstähle in Kaufhäusern verübt haben. Einer der beiden arbeitete laut Polizei in den betroffenen Filialen als Kaufhausdetektiv.

Im Verdacht stehen zwei in Graz lebende Rumänen, 20 und 28 Jahre alt. Sie sollen von Mitte September bis Mitte November in Kaufhäusern im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zugeschlagen haben, die beiden wurden festgenommen.

Organisierter Ladendiebstahl

Als Haupttäter soll der 20-Jährige fungiert haben, der 28 Jahre alte Komplize soll den 20-Jährigen sozusagen als Detektiv in den betroffenen Kaufhäusern unterstützt haben. Er nahm von diversen, zum Teil noch auszuforschenden Auftragstätern Warenbestellungen entgegen, instruierte den 20-Jährigen und sorgte als Detektiv dafür, dass dieser bei den Diebstählen nicht entdeckt wurde. Gestohlen wurden Fernsehapparate, Espressomaschinen, Staubsauber, Geschirr, Bestecksets, eine Waschmaschine, diverse Kleinartikel sowie Spirituosen im Wert von mehreren Tausend Euro.

Nach umfangreichen Ermittlungen forschten die Beamten die beiden Tatverdächtigen aus. Ein Teil der Beute wurde bei den Tatverdächtigen sowie bei den Auftragsgebern und Hehlern sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.