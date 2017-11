Mit Auto auf Bahngleise gestürzt

Nach einem Verkehrsunfall ist im Bezirk Murtal am Montag ein Autolenker mit seinem Kleintransporter auf die Bahngleise der Südbahnstrecke gestürzt. Der Lenker war zuvor mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen.

Der 32-Jährige war im Gemeindegebiet von Pöls-Oberkurzheim unterwegs und kam von der Begleitstraße, die neben der Südbahnstrecke verläuft, ab. In dem Moment näherte sich ein Güterzug. Der Kleintransporter des Mannes wurde von der Lokomotive erfasst und schleifte diesen 300 Meter mit.

Noch rechtzeitig aus dem Auto gerettet

Dem Autolenker gelang es aber noch, das Fahrzeug vor dem Anprall zu verlassen. Er konnte sich in Sicherheit bringen. Am Kleintransporter entstand laut Polizei Totalschaden, auch die Lokomotive wurde schwer beschädigt. Der 32-jährige Lenker wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei traf den Lenker allerdings erst zuhause an, da er den Unfallort sofort verließ. Ein Alkotest verlief laut Polizei positiv. Die Südbahnstrecke blieb bis in die frühen Morgenstunden aufgrund der Fahrzeugbergung gesperrt.