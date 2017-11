Fingerkuppe im Werkunterricht abgetrennt

Ein zwölfjähriger Schüler hat sich am Montag im Bezirk Südoststeiermark im Werkunterricht die Fingerkuppe abgetrennt. Der Bub ist gestolpert und mit dem Finger unter einen Holzstamm geraten.

Die Kinder der Schulklasse in Kirchbach-Zerlach wollten im Werkunterricht gemeinsam mit ihrem 53-jährigen Lehrer ein Insektenhotel basteln. Dazu holten die Kinder einen Buchenholzstamm mit rund 15 Zentimentern Durchmesser und zwei Metern Länge aus dem Schulhof. Zwei Buben schulterten das Holz.

Auf Stiege ausgerutscht und Finger eingeklemmt

Die Kinder trugen den Stamm in der Folge in den Werkraum der Schule. Dazu mussten sie über eine Stiege gehen. Dabei stolperte der hintere Bub und stürzte. Bei diesem Sturz geriet er mit der rechten Hand unter den Holzstamm. Er trennte sich die Fingerkuppe des Ringfingers ab. Der 53-jährige Lehrer leistete unmittelbar Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Der Zwölfjährige wurde nach medizinischer Erstbehandlung vom Roten Kreuz in die Kinderklinik des LKH Graz eingeliefert.