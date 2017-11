Bei Arbeiten in Kartonfabrik verbrüht

Ein 54-jähriger Arbeiter erlitt am frühen Montagmorgen in einer Fabrik in Frohnleiten bei Graz schwere Verbrühungen. Er wollte eine Maschine raparieren.

Der Arbeitsunfall ereignete sich gegen 3:30 Uhr in der Früh. Der 54-jährige Arbeiter wollte gerade einen verstopften Schlauch reparieren. Dabei trat heiße Flüssigkeit aus und traf den Mann.

Von heißer Flüssigkeit am Oberkörper getroffen

Der Schlauch dürfte sich von einer Schelle gelöst haben. Dadurch trat das heiße Zellstoff-Wassergemisch aus dem Schlauch aus. Der 54-Jährige wurde am Oberkörper und an der linken Hand verbrüht. Er musste nach der Erstversorgung in die Intensivstation des LKH Graz eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden. Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang soll das Arbeitsinspektorat klären.