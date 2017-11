Rotahorn-Literaturpreise 2017 vergeben

In der Steirischen Landesbibliothek sind am Montag die diesjährigen Rotahorn-Literaturpreise vergeben worden. Den Hauptpreis erhielt Hans Eichhorn, mit dem zweiten Preis wurde Almut Tina Schmidt ausgezeichnet.

Beide Autoren sind der Literaturzeitschrift manuskripte verbunden - Eichhorn seit 1990, Schmidt seit 2001. Insgesamt ist der Rotahorn-Literaturpreis mit 5.000 Euro dotiert. Ursprünglich war er ein Geburtstagsgeschenk von Hans Roth an Alfred Kolleritsch, den Herausgeber der Literaturzeitschrift Manuskripte, gewesen.

2017 wird der Preis bereits zum siebten Mal vergeben. Zu früheren Preisträgern zählen etwa Valerie Fritsch, Verena Stauffer oder Olga Flor - und die Liste der weiblichen Gewinnerinnen riss auch heuer nicht ab.

Warnung vor kalten Zeiten

Die Protagonistinnen in Almut Tina Schmidts Romanen, „die zeitgeistig relevante Themen aufgreifen, hetzen und stolpern auf oft hochkomische Weise von einer ebenso banalen wie bizarren Verwicklung in die nächste“, so die Jurybegründung für die deutsche Autorin.

Lesestoff der Preisträger: Von Alma Tina Schmid ist letztes Jahr der Roman „Die Zeitverschiebung“ bei Droschl erschienen. Neue Gedichte von Hans Eichhorn erscheinen nächste Woche in den Manuskripten.

In ihrer Dankesrede legte diese die Mülltrennung auf die Literatur um - eine Anspielung auf Hans Roths Gewerbe - und warnte angesichts der politischen Entwicklungen und Vereinnahmungen von Sprache vor kälter werdenden Zeiten: „Eine erhöhte Aufmerksamkeit ist angebracht“, so Schmidt.

„Ein stiller Avantgardist“

Hans Eichhorn, Schriftsteller, Maler und Berufsfischer am Attersee, sei ein stiller Avantgardist - „besser gesagt, ein getriebener Sprachwerker, der Wörter aus der Möglichkeitskiste und Fische aus dem Attersee fischt“, befand die Jury.

Ob das Fischen das Schreiben beeinflusst? „Früher habe ich immer geleugnet, dass es da Zusammenhänge gibt, weil ich einfach wegkommen wollte - von dem Fischerdasein hin zu den Wörtern. Etwas später habe ich mir dann gedacht: Das sind meine Wurzeln und sie sind genauso wichtig“, verriet Eichhorn bei der Preisverleihung.

