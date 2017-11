Graz: Jugend- und Kinder-Beratungsstelle eröffnet

Rund 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen leiden an psychiatrischen Erkrankungen. Seit Mittwoch bietet eine neue psychosoziale Beratungsstelle - und bald auch ein spezifisches Ambulatorium - in Graz Hilfe an.

Kontakt zur KiJuPlü: Adresse: Plüddemanngasse 45/1, 8010 Graz

Telefon: 0316 / 22 55 80

E-Mail: kijuplue@gfsg.at

Website: www.gfsg.at

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 10.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr, Dienstag von 13.00 bis 16.00 Uhr, Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr.

Werden Kinder und Jugendliche rechtzeitig unterstützt, könne man besonders in dieser Altersgruppe viel erreichen, heißt es beim steirischen Gesundheitsfonds. In der Steiermark gab es bisher neben der ambulanten Angebote der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie im LKH Graz-Süd und im LKH Hochsteiermark und einigen Wahlärztinnen und Wahlärzten allerdings kein spezifisches Angebot im niedergelassenen Bereich.

Standort Plüddemanngasse

Seit längerer Zeit steht daher die Arbeit am Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Fokus - mehr dazu in Kinder- und Jugendpsychiatrie: Arbeit am Aufbau (9.5.2017) und GKK plant Ambulatorien für Jugendpsychiatrie (10.11.2016): „Gerade Kinder und Jugendliche können durch verschiedene Belastungen soziale und psychische Probleme entwickeln, daher ist es umso wichtiger bereits frühzeitig entsprechende Maßnahmen anzubieten, um psychischen Erkrankungen entgegenwirken zu können“, so Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP).

Vom Gesundheitsressort des Landes, dem Gesundheitsfonds Steiermark und den Sozialversicherungsträgern wurde nun mit dem Ausbau dieser Maßnahmen begonnen: Am Mittwoch öffnete eine psychosoziale Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche und das Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Grazer Plüddemanngasse - der Standort nennt sich kurz KiJuPlü.

Interdisziplinäres Team

Hier steht den jungen Patienten ein interdisziplinäres Team aus einer Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, klinischen Psychologinnen und Psychologen, einer Psychotherapeutin und einer Sozialarbeiterin zur Seite - dabei kooperiere man eng mit den Institutionen der stationären und niedergelassenen Gesundheitsversorgung, der Kinder- und Jugendhilfe und dem gesamten Sozial- und Bildungsbereich.

Während für die Eröffnung der psychosozialen Beratungsstelle bereits alle Voraussetzungen gegeben sind, muss noch auf den Abschluss eines Genehmigungsverfahren für das Ambulatorium gewartet werden - dann wird auch die dafür vorgesehene Fachärztin ihre Tätigkeit aufnehmen.

