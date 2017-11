Fußgänger von Pkw erfasst - schwer verletzt

Von einem Pkw ist am Mittwoch ein 82-Jähriger in Lieboch im Bezirk Graz-Umgebung erfasst worden. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in das LKH Graz geflogen.

Gegen 7.20 Uhr wollte der Pensionist die Feldriegelstraße überqueren, wobei er von einem 75-jährigen Pkw-Lenker übersehen worden sein dürfte. Der ebenfalls aus Graz-Umgebung stammende Mann war in der Mittelgasse in Richtung Kreuzungsbereich mit der Feldriegelstraße unterwegs - als er nach links in die Feldriegelstraße einbiegen wollte, kam es zum Unfall.

Rettung mit Hubschrauber

Der 82-jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Der 75-Jährige blieb unverletzt.