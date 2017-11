Steiermark beteiligt sich an Green Energy Lab

Das „Green Energy Lab“ ist das größte jemals genehmigte Innovationsprojekt für Entwicklung grüner Energietechnologien in Österreich. Mehr als 100 Partner sind dabei - viele kommen aus der Steiermark.

Alle beteiligten Partner aus Forschung und Wirtschaft werden innerhalb des Projektes gemeinsam mit tausenden Testkunden neue Energie-Lösungen erarbeiten. Eine der zentralen Herausforderungen ist, die energieintensive Industrie in der Obersteiermark schrittweise auf erneuerbare Energiequellen umzustellen. Aber auch der wachsenden Energiebedarf der Ballungsräume soll zunehmend mit grüner Wärme gedeckt werden.

Zusammenarbeit mit drei weiteren Bundesländern

Die Energie Steiermark und der Green Tech Cluster arbeiten im Rahmen des Projektes eng mit den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich und Wien zusammen. So werden Ressourcen gebündelt, um eine großflächige Testregion für innovative Systemlösungen umzusetzen.

Tage mit grünem Strom sollen verffünffacht werden

In Summe engagieren sich 100 Partner in 30 Teilprojekten. Die Partner werden gemeinsam mit hunderten Testkunden neue Energie-Lösungen erarbeiten. Dazu zählt etwa, jene Tage, die zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie auskommen zu verfünffachen. Außerdem will man 20 Energiesystem-Innovationen für die globalen Märkte schaffen. Einzelansätze sollen zu integrierten Gesamtlösungen für die flexible Erzeugung und Speicherung von Strom und Wärme führen. Kunden sollen eingebunden werden und bei der Weiterentwicklung helfen. Das Projektvolumen beträgt 150 Millionen Euro.

Start in etwa einem Jahr geplant

Ausgewählt wurde das Green Energy Lab von der Jury des Klima- und Energiefonds. Bis Mai 2018 werden nun die Vollanträge für die Teilprojekte eingebracht. Der voraussichtliche operative Start des Green Energy Labs und seiner Teilprojekte ist Ende 2018 geplant.

Link: