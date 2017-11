Take Tech: Schüler tauchen in Technik-Berufe ein

Seit Anfang dieser Woche entdecken 3.600 Schüler im Zuge des Projekts Take Tech technische Berufe in mehr als 100 steirischen Betrieben - noch nie wurde die Facharbeiterinitiative so gut angenommen wie in diesem Jahr.

2016 gab ein Drittel der Arbeitgeber an, bei der Suche nach geeignetem Personal Schwiergkeiten zu haben - vor allem dann, wenn es um Fachkräfte und technische Berufe geht. Hier setzt die Initiative Take Tech der steirischen Wirtschaftsförderung an. Sie unterstützt Unternehmen dabei, jugendgerechte Betriebstouren zu veranstalten - diesmal mit einem Fokus auf Digitalisierung und moderne Lehre.

Neuer Teilnahme-Rekord aufgestellt

Heuer gibt es mit insgesamt 200 Betriebsbesuchen einen neuen Rekord, „weil wir erstmals über 100 Betriebe mit an Bord haben, die sich in diesen zwei Wochen in der gesamten Steiermark präsentieren - und weil wir damit über 3.600 Schülerinnen und Schüler in der ganzen Steiermark mit dieser Initiative erreichen“, so Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP).

SFG/Frankl

Mit Take Tech soll aufgezeigt werden, dass es nicht immer ein Studium sein muss: Auch mit einem Lehrberuf hat man beste Karriere-Chancen, vor allem im technischen Bereich, was man auch beim steirischen Leitbetrieb AVL List betont.

Zunehmendes Interesse von Maturanten

AVL-Personalchef Markus Tomaschitz sieht ein zunehmendes Interesse auch von Maturanten und - „was mich besonders freut im heurigen Jahr, ist, dass im diesjährigen OSZE-Bericht zum ersten Mal die Lehre als eines der wesentlichsten Erfolgskriterien in Deutschland und Österreich gesehen wurde, wie wir die Digitalisierung und Industrie 4.0 meistern können.“ Bei der AVL werden derzeit rund 100 Lehrlinge ausgebildet, die in der Regel dann auch alle übernommen werden.

Die Lehrlingszahlen in der Steiermark sind übrigens - im Sinne der Initiative - trotz rückläufiger demografischer Entwicklung leicht steigend: 2016 waren es laut „Steirischer Lehrlingsbilanz“ 2016 in der Steiermark 4.182 Lehrlinge, das entspricht einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bemerkenswert ist auch die Qualität der Ausbildung: Bei der diesjährigen Berufs-Weltmeisterschaft „World Skills“ in Abu Dhabi gingen sieben der elf österreichischen Medaillen in die Steiermark.

Link: