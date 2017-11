Menschenrechte: UNESCO-Zentrum für Graz

In Graz wird ein UNESCO-Zentrum für Menschenrechte errichtet. Das hat die UNESCO-Vollversammlung in Paris beschlossen. Es wird das zweite Zentrum dieser Art weltweit neben Buenos Aires.

Die Entscheidung für Graz als weltweit zweiten Standort fiel mit den Stimmen aller 192 Mitgliedsländer in der UNESCO-Vollversammlung diese Woche in Paris.

Graz mit Führungsrolle

„Graz nennt sich mit Fug und Recht eine UNESCO-Stadt, und zwar aufgrund ihres Einsatzes bei verschiedenen wichtigen Verpflichtungen der Organisation - insbesondere ihre außerordentlich wertvolle Unterstützung der Maßnahmen der UNESCO zugunsten der urbanen Inklusion. Ihre Führungsrolle war einer der Grundsteine für den Vorschlag der Republik Österreich, in Graz in internationales Zentrum zur Förderung der Menschenrechte auf lokaler und regionaler Ebene zu gründen, das unter der Schirmherrschaft der UNESCO steht“, steht in dem Brief, den UNESCO-Generalsekretärin Irina Bokova nach Graz geschickt hat.

Schwerpunkte Südosteuropa und Afrika

„Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Beschluss in Paris eine wichtige, internationale Einrichtung nach Graz bekommen. Die UNESCO halte ich wegen ihres weltweiten Einsatzes für Bildung, Wissenschaft und Kultur, für die wichtigste UNO-Organisation, mit der wir auch als Weltkulturerbestadt und City of Design verbunden sind", sagte der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Das Grazer UNESCO-Menschenrechtszentrum wird seinen Fokus auf Südosteuropa und Afrika richten.

