Immer mehr Wildtiere zieht es nach Graz

Wildschweine und Füchse sind immer öfter im urbanen Raum anzutreffen. Auch im Umland von Graz leben diese Wildtiere, und sie entdecken jetzt immer öfter die Stadt als Lebensraum - mit Folgen für Tier und Mensch.

In vielen Städten in Deutschland sind Wildtiere keine Seltenheit mehr - vor allem Wildschweine und Füchse sind immer öfter im urbanen Raum anzutreffen. Jetzt ist dieses Phänomen auch in Graz zu spüren.

„Wildschweine sind bei uns angekommen“

In den Gärten am Grazer Stadtrand treiben sich seit Jahren Wildtiere herum, neuerdings werden die Tiere aber auch im Stadtgebiet selbst gesichtet. Vor allem das Gebiet auf der Platte werde zum Lebensraum der Wildschweine, sagte der Grazer Bezirksjägermeister Stefan Moser: „Ich weiß es von den dortigen Revierverantwortlichen, dass es im Bereich von Andritz und Mariatrost ein Auftreten von Wildschweinen gibt. In einem landwirtschaftlichen Teil haben die Wildschweine auch Schäden angerichtet. Die Wildschweine sind auch bei uns in der Stadt angekommen.“ Auch im Bereich Plabutsch seien schon Wildschweine gesichtet worden, so Moser.

APA

Niemals zwischen Bache und Frischlinge

Von einer Plage in Graz sei man aber weit entfernt, sagte Moser: Wildschweine sind äußerst scheu und gehen dem Menschen aus dem Weg - außer, so Moser, „wenn man zwischen die Bache und die Frischlinge gerät, kann die Bache, also die Mutter, durchaus angreifen“.

Hohe Zahl an Fuchsräudefällen

Ein größeres Problem als die Wildschweine sind in Graz derzeit aber die Füchse: „Es gibt leider eine sehr hohe Zahl von Fuchsräudefällen. Da ist es vorgekommen, dass vor allem in Villenbezirken räudige Füchse ganz nahe an die Häuser kommen“, sagte Moser. Allein im Vorjahr wurden in Graz 100 Füchse von Jägern erlegt oder verendeten an der Fuchsräude - mehr dazu in Immer mehr Fälle von Fuchsräude um Graz. Diese Krankheit ist vor allem auch für Hunde und Katzen gefährlich.