Sechs Mio. Packerl: Handel in freudiger Erwartung

Der steirische Handel hat hohe Erwartungen an das bevorstehende Weihnachtsgeschäft: Die Steirer dürften heuer rund 200 Mio. Euro für sechs Mio. Packerln ausgeben. Jeder Steirer kauft im Schnitt sechs Geschenke.

Nicht zuletzt aufgrund der generell guten Wirtschaftslage dürften die Steirer in diesem Jahr noch mehr Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben als in den ohnehin schon starken Vorjahren - davon geht zumindest die Sparte Handel in der Wirtschaftskammer aus, die sich dabei auf eine aktuelle Erhebung der KMU-Forschung Austria stützt.

APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Demnach werden rund 970.000 Steirer im Schnitt sechs Geschenke besorgen – macht insgesamt sechs Millionen Packerln. „In der Steiermark ist es so, dass wir etwa 200 Millionen Euro für die Weihnachtsgeschenke ausgeben, und wir hoffen, dass wir das halten oder leicht darüber sind“, so Gerhard Wohlmuth, der Spartenobmann in der Wirtschaftskammer.

Überraschenden Rückgang beim Online-Shoppen

Die wirtschaftlich generell gute Lage verbunden mit steigenden Konsumausgaben der privaten Haushalte sowie der aktuelle Aufwärtstrend der Konjunktur im steirischen Einzelhandel machen optimistisch, so Ernst Gittenberger von der KMU-Forschung Austria: 80 Prozent der steirischen Einzelhändler würden von gleichen oder leicht steigenden Umsätzen ausgehen, und sie dürften von einem etwas überraschenden Rückgang beim Online-Shoppen profitieren.

„Die Weihnachtseinkäufe sind heuer wieder mehr im stationären Einzelhandel geplant, trotzdem ist das Internet vor allem als Informationsquelle beim Weihnachtseinkauf sehr wichtig. 47 Prozent der Steirer ab 15 Jahren informieren sich vorab im Internet, bevor sie Weihnachtsgeschenke einkaufen, 34 Prozent wollen Geschenke dann auch online kaufen - im Vorjahr war der Anteil mit 39 Prozent etwas höher“, so Gittenberger.

Gutscheine, Bücher, Spielsachen

Die Hitliste der Geschenke deckt sich mit jenen aus den letzten Jahren: Ganz oben stehen wieder Gutscheine und Bücher, gefolgt von Spielsachen, Bekleidung und Textilien sowie Kosmetika.

