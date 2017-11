Ex-Landesrat Buchmann geht in den Bundesrat

Christian Buchmann (ÖVP) legt sein Landtagsmandat zurück und wechselt in den Bundesrat. Buchmanns Nachfolger im Landtag wird der nächstgereihte Kandidat, ÖVP-Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg.

Buchmann war im April als Wirtschaftslandesrat zurückgetreten; Auslöser dafür war die Aberkennung seines Doktortitels, da er in seiner Dissertation nicht sauber zitiert hatte; laut Karl-Franzens-Universität handelte es sich dabei um „gravierende Verstöße“ - mehr dazu in Landesrat Buchmann muss Doktortitel abgeben (5.4.2017).

Funktionsperiode in Brüssel läuft aus

Danach blieb Buchmann - wie es hieß - auf Bitte von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) Mitglied im Wirtschaftsausschuss der Regionen in Brüssel - er führte dort als erster Österreicher den Vorsitz. Voraussetzung für diesen Sitz ist die Ausübung eines Mandats, weshalb Buchmann das ihm zustehende Landtagsmandat annahm - mehr dazu in Buchmann nimmt Landtagsmandat an (15.5.2017). Nun allerdings läuft seine Funktionsperiode in der Fachkommission für Wirtschaftspolitik aus.

Eisel-Eiselsberg rückt in den Landtag nach

Der ÖVP-Landesparteivorstand beschloss daher auf Vorschlag von Landesparteiobmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) eine Rochade: Buchmann wechselt vom Landtag in den Bundesrat, im Landtag folgt ihm der nächstgereihte Kandidat, ÖVP-Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg.

Steirische Volkspartei/Teresa Rothwangl

"Detlev Eisel-Eiselsberg ist ein politischer Kopf mit viel Erfahrung in den verschiedensten Bereichen, der sein Können bereits in der Grazer Stadtregierung unter Beweis stellte. In seinen knapp elf Jahren als Stadtrat übernahm er unter anderem Verantwortung für die Ressorts Sport, Bildung und Wirtschaft als auch für die Integration und den Tourismus“, so Schützenhöfer.

