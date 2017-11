Pistengüte für zehn Skigebiete bestätigt

Zehn steirische Skigebiete sind mit dem Pistengütesiegel ausgezeichnet worden. Das zeige, dass die Steiermark ein vielseitiges und attraktives Wintersportland sei, hieß es. Das Siegel steht für höchste Sicherheit und Qualität.

Es ist der „Oscar“ der steirischen Seilbahnen: das Pistengütesiegel. „Es steht für höchste Qualität, Vielseitigkeit und Innovationskraft und belegt damit die herausragende Arbeit unserer Unternehmen“, gratulierte Fachgruppenobmann Arthur Moser allen Preisträgern im St. Veiter Schlössl.

Die Ausgezeichneten:

Kreischberg

Hohentauern

Reiteralm

Präbichl

Turracher Höhe

Riesneralm

Ski Berg Loser

Tauplitz

St. Jakob im Walde

Veitsch-Brunnalm

Sport, Spaß, Familie

An den Kreischberg, das Skigebiet Hohentauern, die Reiteralm, das Skigebiet Präbichl und an die Turracher Höhe wurde das Pistengütesíegel bereits zum fünften Mal in Folge vergeben. Auf Angebote wie Tubing Area, Slopestyle Parcours und breite Carvingpisten wurde ebenso Augenmerk gelegt wie auf familienfreundliche, ruhigere Alternativen.

Zum vierten Mal in Folge ging ein Gütesiegel an das Skigebiet Riesneralm, das etwa auch mit der ersten österreichischen Kinderskischaukel und einem interaktiven Pistenplan aufwartet, und an den Ski Berg Loser mit neuer Vollbeschneiung.

Das Skigebiet Tauplitz, der Familienschiberg St. Jakob im Walde und das Skigebiet Veitsch-Brunnalm erhielten das Siegel zum zweiten Mal in Folge.

Profit für Regionen

„Damit zeigt sich die Steiermark als vielseitiges und attraktives Wintersportland, das mit großer Bandbreite, unterschiedlichen Ausrichtungen und stets höchster Qualität punktet“, so Moser. Von den Seilbahnen profitierten vor allem die Regionen: „Der Wertschöpfungsfaktor von 6,5 belegt, dass pro 1.000 Euro an ausgezahlten Löhnen insgesamt 6.500 Euro in der Region bleiben.“