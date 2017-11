Gratwein: Supermarkt in Flammen aufgegangen

In Gratwein-Straßengel nördlich von Graz ist in der Nacht auf Samstag ein Supermarkt in Flammen aufgegangen. Das Dach stürzte teilweise ein, mittlerweile ist das Feuer aber gelöscht.

Das Feuer brach gegen 2.40 Uhr aus bisher unbekannten Gründen aus - bis zu zehn Feuerwehren mit rund 100 Kräften und 22 Fahrzeugen standen im Einsatz.

Roman Hussnigg-Peukert/FF Judendorf

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen, in weiterer Folge stürzte das Dach ein und verwüstete den Verkaufsraum - mittlerweile ist das Feuer aber gelöscht.

Brandursache unklar

In welchem Bereich des Geschäfts der Brand ausbrach und auch aus welchem Grund, ist noch unklar - die Brandermittler sind im Einsatz. Verletzt wurde niemand, der entstandene Schaden dürfte aber enorm sein.