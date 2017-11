Beamtinnen bedroht: 78-Jähriger festgenommen

Ein 78 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat Morddrohungen gegen zwei Beamtinnen der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag geäußert - dabei nahm er auch Bezug auf den Doppelmord in Stiwoll.

Der Mann aus Bruck/Mur hatte Ende Oktober den Frauen gegenüber unter Hinweis auf den Doppelmord erklärt, dies könne auch den Beamtinnen passieren. Die beiden erstatteten Anzeige.

„Ihr werdet schon sehen“

Am Donnerstag wiederholte er diese Drohungen gegenüber den Polizisten, welche die Ermittlungen durchführten - unter anderem sagte er wörtlich: „Ihr werdet schon sehen, was ich machen kann.“ Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete daraufhin eine Hausdurchsuchung an, bei der zwei - nicht registriete - Gewehre samt Munition gefunden wurden. Der Mann, der sämtliche Vorwürfe bestreitet, wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.