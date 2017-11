28-Jähriger verursachte Unfall und fuhr weiter

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, bei dem ein Mann schwer verletzt worden ist, konnte die Polizei einen 28 Jahre alten Rumänen als möglichen Fahrer ausforschen. Eine Streiterei vor dem Unfall hatte den Mann verraten.

In den frühen Morgenstunden des Samstag ging bei der Polizei in Deutschfeistritz im Bezirk Graz Umgebung eine Anzeige ein, dass ein Auto ohne Kennzeichen in der E-Werk-Straße gegen einen Baum gefahren sei - die Airbags hatten ausgelöst, auf der Beifahrerseite war Blut.

Über Pickerl und Streiterei zu Lenker gelangt

Da jegliche Spuren zum Lenker oder Besitzer fehlten, überprüften die Beamten das Pickerl und kamen so auf einen früheren Besitzer des Wagens, einen Rumänen. Die ermittelnden Beamten kombinierten schnell und fragten die Erhebungsdaten zu einer Streiterei ab, zu der sie Stunden zuvor gerufen wurden. Darin waren ebenfalls Rumänen verwickelt - darunter eben jener 28 Jahre alte Mann, den die Polizisten wenig später in seiner Wohnung in Graz aufsuchten.

„Sammle Autoschlüssel“ - und das ohne Führerschein

Bei ihm fanden sie den passenden Schlüssel zum Unfallwagen. Der Mann bestritt jedoch, etwas mit der Fahrerflucht zu tun zu haben - er sammle lediglich Autoschlüssel, erklärte er den Beamten, und das, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Einen Alko-Test verweigerte der 28-Jährige.

Parallel dazu wurde der verletzte Beifahrer gesucht - und schließlich im UKH Graz gefunden, wo sich der 30 Jahre alte Rumäne mit Rissquetschwunden und Prellungen behandeln ließ. Er gab später bei der Polizei an, dass sein 28 Jahre alter Freund gefahren, als es zu dem Unfall kam.

Der mutmaßliche Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahrerflucht, Verweigerung des Alkotests, Fahren ohne Lenkerberechtigung und Lenkens eines nicht zum Verkehr zugelassenen Pkws angezeigt.