Pkw-Kollision: Drei Verletzte und ein toter Hund

Bei einer Pkw-Kollision sind am Donnerstag in St. Veit am Vogau im Bezirk Leibnitz die Lenker in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und teils schwer verletzt worden. Außerdem erlitt ein Hund so schwere Verletzungen, dass er wenig später starb.

Laut Polizei passierte der Unfall kurz nach 14.00 Uhr in einer leichten Linkskurve: Die Fahrzeuge fuhren in entgegengesetzte Richtungen, gerieten aber in der Kurve aneinander; Alkohol dürfte keiner im Spiel gewesen sein.

Lenker wurden in den Autos eingeklemmt

Die Lenker wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt - die Feuerwehr musste den 65-jährigen Deutschen und eine 45-jährige Steirerin mit Bergescheren befreien. Der 65-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in das LKH Graz geflogen, die Frau und den ebenfalls verletzten Beifahrer des Deutschen brachte das Rote Kreuz ins LKH Wagna.

Ein Schäfermischling, der im Auto der beiden Deutschen mit dabei war, wurde bei der Kollision ebenfalls verletzt - er starb wenig später in der Tierklinik St. Veit am Vogau.