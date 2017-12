Vier Oststeirer bei zwei Autounfällen verletzt

Vier Oststeirer sind in der Nacht auf Freitag bei zwei Unfällen schwer verletzt worden: Zwei 27-Jährige hatten mehrere Bäume touchiert, zwei andere überschlugen sich mit ihrem Wagen. Beide Lenker dürften betrunken gewesen sein.

Die beiden 27-Jährigen waren nach Mitternacht auf der Wechsel Straße (B54) von Pischelsdorf kommend in Richtung Großpesendorf (Bezirk Weiz) gefahren. Sie kamen von der Fahrbahn ab und prallten gegen die Bäume, wobei das Auto danach nur noch ein Totalschaden war.

Zunächst unklar, wer Auto gelenkt hat

Gegenüber der Polizei meinten die Männer, sie wüssten nicht, wer den Wagen gelenkt hat; es seien noch andere im Pkw gewesen, aber davongelaufen - die Beamten suchten daraufhin nach anderen, fand aber niemanden. Die 27-Jährigen wurden im Krankenhaus behandelt und beim mutmaßlichen Lenker wurde ein Alkotest durchgeführt - es zeigte sich, dass er stark betrunken war. Letztlich gestand er auch, den Wagen selbst gefahren zu haben.

Über Böschung gestürzt

Rund vier Stunden später kam ein 23-Jähriger auf der Rechberg Straße (B64) in St. Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz mit seinem Auto aus nicht bekannten Gründen von der Straße ab: Der Pkw stürzte über eine Böschung, überschlug sich und blieb in einem Acker liegen.

Der 22-jährige Beifahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt; der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden - er erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Letzterer kam ins LKH Graz, wo ihm Blut abgenommen wurde, sein Mitfahrer in das LKH Weiz.