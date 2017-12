Drei Verletzte nach Unfall auf Schneefahrbahn

Die winterlichen Straßenverhältnisse haben Freitagabend in der Steiermark zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Im Bezirk Weiz kam ein Auto von der schneebedeckten Fahrbahn ab und prallte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Es gab drei Verletzte.

Ein 21 Jahre alter Autolenker aus dem Bezirk Weiz war gegen Mitternacht mit seinem Pkw auf der B72 von Weiz Richtung Peesen unterwegs, so die Polizei. Zu dem Zeitpunkt herrschten in diesem Bereich winterliche Verhältnisse.

Lenker musste von Feuerwehr befreit werden

Auf einer Brücke geriet der Wagen des 21-Jährigen ins Schleudern und geriet auf die andere Fahrbahnseite. Dort prallte er zuerst in eine Leitschiene und dann in den Pkw eines 52 Jahre alten Grazers. Bei der Kollision wurde der 21-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Weiz aus dem Wrack befreit werden. Er wurde mit schweren, laut Auskunft des Notarztes - jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen - vom Rettungsdienst in das LKH Graz gebracht. Der 52-Jährige und seine 49-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und im LKH Weiz ambulant behandelt.

Zahlreiche Einsätze nach Unfällen

Die Feuerwehr war Freitagabend in mehreren steirischen Bezirk im Einsatz. Vor allem in Deutschlandsberg, Leibnitz, der Südoststeiermark und in Weiz ereigneten sich auf den glatten Straßen laufend Unfälle. Unzählige Fahrzeuge mussten geborgen werden, teilte der Landesfeuerwehrverband am Samstag mit.