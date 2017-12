Advent: Polizei kontrolliert verstärkt Reisebusse

Gerade in der Adventzeit verzeichnet die Steiermark Rekordzahlen im Tourismus. Viele Touristen kommen mit Reisebussen in die Steiermark um die vielen Weihnachtsmärkte zu besuchen. Die Polizei führte deshalb am Wochenende eine Schwerpunktkontrolle bei Reisebussen durch.

Adventfahrten mit Reisebussen liegen auch in der Steiermark voll im Trend. Doch immer wieder sind Reisebusse in einem Zustand der nicht nur für die Businsassen sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer zur Gefahr werden kann. Im Großraum Graz nahm die Polizei im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle Reisebusse besonders genau unter die Lupe.

ORF

Bremsscheiben nur noch auf Eisen

Auf der Liebenauer Tangente etwa kontrollierte die Polizei Samstagmorgen mit einem mobilen Stand jeden Reisebus der nach Graz kam. Getestet wurde unter anderem ob die Bremsen funktionieren oder Öl ausrinnt, immer wieder stieß Robert Zach von der Polizei auf massive Mängel: „Ein paar Busse haben wir schon gehabt bei denen wir die Kennzeichen abgenommen haben. Grund waren technische Mängel. Immer wieder stoßen wir auf komplett defekte Bremsen die gar nicht mehr funktionieren. In einem Fall waren die Bremsscheiben komplett Eisen auf Eisen.“

Fallen Mängel am mobilen Stand auf, dann wird in der Landesprüfstelle genauer geschaut, so Jörg Ofner von der Prüfstelle: „Zwei Kollegen warten dann in der Landesprüfstelle, die Polizei eskortiert die betreffenden Fahrzeuge, in der Landesprüfstelle werden sie dann komplett auf etwaige Mängel überprüft.“

ORF

Busreisende bedankten sich bei der Polizei

Werden die Kennzeichen abgenommen heißt es für die Advent-Touristen aussteigen, doch die Reaktionen seien durchwegs positiver als erwartet, sagt Robert Zach von der Polizei: „Die Menschen wollen ja sicher nach Hause kommen und mit einem sicheren Bus fahren. Wenn sie hören, der Bus hat keine Bremsen mehr gehabt oder der Bus hat Öl verloren, dann werden einige nachdenklich. Den Leuten ist das nicht egal, im Gegenteil, sie haben sich noch bedankt bei uns, dass wir die Kontrollen durchführen und sind dann mit dem Taxi weitergefahren.“ So manche Gruppe, so hieß es bei der Polizei, sei auch mit der Straßenbahn Richtung Adventmarkt aufgebrochen.