20 Jahre Frauen beim Heer: Interesse steigt

Vor 20 Jahren gab der Nationalrat den Weg für Frauen beim Bundesheer frei. Die ersten Frauenkonnten dann auch 1998 in der Steiermark ihre Ausbildung beginnen. Der Anteil von Frauen beim Heer ist nach wie vor sehr gering, steigt aber in letzter Zeit wieder an.

Als es 1997 Frauen ermöglicht wurde beim Bundesheer anzudocken hielt sich das Interesse in Grenzen. Heute dienen Frauen in allen Garnisonen des Landes vom Fliegerhorst bis zum Jägerbatallion. Ihr Anteil liegt allerdings bei nur 3 Prozent. Der Zustrom an Bewerberinnen nahm in letzter Zeit aber zu. Wohl auch durch die Investitionen in das Bundesheer.

73 Frauen sind aktuell beim Heer in der Steiermark

Die ersten neun Frauen begannen am 1. April 1998 in der Kaserne Straß ihre Ausbildung. Heute dienen 73 Frauen in allen steirischen Garnisonen. Den höchsten Rang trägt eine Oberstärztin. Sie ist eine von sieben weiblichen Offizieren. 37 Frauen sind im Unteroffiziersrang. Es gibt eine Kommandantin eines ABC-Trupps und eine Frau ist Bordschützin des leichten Radpanzers Pandur. Frauen bedienen Fliegerabwehrwaffen, Funk- und Radareinrichtungen, sagt Bundesheer-Sprecher Christian Fiedler: „Erwähnen darf hier insbesondere die Garnison in Zeltweg wo insgesamt 17 Soldatinnen ihren Dienst versehen.“ Sehr viele Soldatinnen gibt es auch beim Sanitätszentrum Süd in der Belgierkaserne in Graz. „Wir haben Militärhundeführerinnen, Militärpolizistinnen. Wir haben Panzerfahrerinnen beim Jägerbataillon 17. Wir haben Kraftfahrerinnen auf allen schweren Lastkraftwagen.“

APA/Georg Hochmuth

Tag der offenen Tür als Motivation

Steirische Soldatinnen waren bei Auslandseinsätzen im Kosovo, in Bosnien und im Libanon. Aushängeschilder des steirischen Heeresports sind Nicole Schmidhofer oder Tamara Tippler. Wehrmutstropfen bleibt der Frauenanteil insgesamt. Er soll von rund drei auf zehn Prozent gesteigert werden. Das Heer veranstaltet Girl Camps, bei denen Bewerberinnen auf den Aufnahmetest vorbereitet werden und auch den Girl’s Day, sagt Christian Fiedler: „Der Girl’s Day ist für das österreichische Bundesheer eine gute Möglichkeit in Form eines Tages der offenen Tür in einer bestimmten Kaserne jungen interessierten Damen den Soldatenberuf vorzustellen. Der Girl’s Day wird am 26. April 2018 in Straß stattfinden.“ Frauen, die eine Offizierslaufbahn anstreben, können sich im Juni 2018 die Militärakademie in Wiener Neustadt anschauen.

