Holzlager geriet in Brand

Einen Großeinsatz für die Feuerwehren hat es am Samstag im Bezirk Graz-Umgebung gegeben. In Gschwendt brach Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen Feuer in einem Holzlager aus.

Der 60 Jahre alte Besitzer des Anwesens bemerkte Samstagnachmittag den Brand. Das Feuer brach in einer Scheune aus in dem Holz gelagert war. Der Besitzer versuchte zuerst noch das Feuer selbst mit Hilfe von Schnee zu löschen, scheiterte aber.

Keine Verletzten

Während der Löschversuche des Besitzers kam zufällig ein Spaziergänger vorbei, dieser alarmierte schließlich die Feuerwehr. Vier Freiwillige Feuerwehren rückten mit 64 Einsatzkräften aus um das Feuer in dem Holzlager zu löschen. Bei den Ersterhebungen konnte die Brandursache nicht einwandfrei geklärt werden. Es sind noch weitere Erhebungen durch Sachverständige erforderlich, hieß es am Sonntag bei der Polizei. Der genaue Sachschaden muss ebenfalls erst ermittelt werden. Verletzte gab es bei dem Brand keiner.