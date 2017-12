Skifahrerin stürzte auf der Planai 20 Meter ab

Im Bezirk Liezen ist eine Skifahrerin am Samstag verunglückt. Die 22 Jahre alte Wienerin war in Schladming auf der Planai unterwegs als es zu dem Unfall kam. Generell waren die steirischen Einsatzkräfte an diesem Wochenende nach Skiunfällen gefordert.

Die 22 Jahre alte Frau aus Wien fuhr laut Polizei Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf der FIS-Abfahrt im Bereich des Planai-Zielhanges hinunter. Dabei kam sie von der Piste ab und stürzte 20 Meter in ein Waldstück.

Alkohol im Spiel

Die Frau war glücklicherweise nicht alleine unterwegs, ihr 50 Jahre alter Begleiter aus Linz bemerkte den Unfall und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Mitarbeiter der Pistenrettung versorgten die 22-Jährige und brachten sie zur Talstation. Dort wurde sie vom Roten Kreuz übernommen und nach der Erstbehandlung in das Krankenhaus nach Schladming eingeliefert. Laut Polizei war die Frau zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert.

Zahlreiche Einsätze nach Skiunfällen

Das verlängerte Wochenende und die perfekten Schneebedingungen führten zu weiteren zahlreichen Unfällen auf den steirischen Pisten. Ebenfalls in Schladming verunglückte eine 63 Jahre alte Steirerin beim Skifahren auf der Reiteralm. Die Frau hat sich eine Hüftfraktur zugezogen und wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Schladming gebracht. Bei einem Sturz auf der Planai zog sich wiederum ein Skifahrer aus der Steiermark eine Wirbelsäulenverletzung zu. Auch er wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. In beiden Fällen warn laut Polizei keine anderen Skifahrer beteiligt.

