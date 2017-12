Neues „Energie-Center“ für Deutschlandsberg

Der Landesenergieversorger Energie Steiermark hat in Deutschlandsberg eine neue Betriebsleitung eröffnet. Die im Jahr 1950 errichtete Außenstelle wurde komplett modernisiert.

Sieben Monate dauerte die Umbauphase der Betriebsleitung Deutschlandsberg. Sie ist eine von insgesamt 17 Außenstellen der Energie Steiermark und soll mehr Kundennähe und Service bieten, hieß es am Montag in einer Aussendung der Energie Steiermark.

Persönliche Beratung steht im Vordergrund

Die neue Betriebsleitung wurde barrierefrei gestaltet und mit Photovoltaik-Elementen an der Fassade auf den neuesten Stand der Technik gebracht. 1,5 Millionen Euro wurden in die regionale Versorgungssicherheit von Deutschlandsberg laut Energie Steiermark investiert.

Das Energie-Service-Center steht jeden Mittwoch von 10:00 bis 15:00 Uhr und jeden Freitag von 8:00 bis 13:00 Uhr für Fragen zur Verfügung. Dabei geht es jedoch nicht nur um die Stromrechnung, sagt Energie Steiermark Vorstandssprecher Christian Purrer: „Persönliche Beratung steht im Vordergrund. Wir wollen mit einem engagierten Team umfassend über Einsparmaßnahmen, Elektromobilität und neue Dienstleistungen informieren.“

Koordination sämtlicher Störungseinsätze

Der Stützpunkt mit insgesamt 45 Arbeitsplätzen und einem Spezial-Fuhrpark ist gleichzeitig auch die zentrale Drehscheibe für die Koordinierung von Störungseinsätzen in der Weststeiermark. „Gerade in der häufig von Unwettern immer wieder stark betroffenen Region ist es entscheidend, ein ständig einsatzbereites Team vor Ort zu haben“, sagt Energie Steiermark Vorstandsdirektor Martin Graf.

Landeshauptmann-Stellvertreter und Eigentümervertreter Michael Schickhofer (SPÖ) betonte bei der Eröffnung, die regionale Präsenz des Landesenergieunternehmens und seiner Mitarbeiter sei ein entscheidender Aspekt für wirtschaftliche Dynamik und den Ausbau der Infrastruktur in der Steiermark. In diesem Zusammenhang verwies Schickhofer unter anderem auch auf die zentrale Rolle der Außenstelle bei der Errichtung der Windparks auf der Freiländeralm und der Handalm - mehr dazu in Größter Windpark Südösterreichs eröffnet (24.10.2017).

