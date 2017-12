Bauernbundball: Countdown zum Kartenverkauf

Mit 40.000 Quadratmetern und 16.000 Gästen ist er zum größten Ball Europas avanciert: der Bauernbundball in der Grazer Stadthalle. Am 9. Februar wird wieder groß aufgetanzt, der Kartenverkauf startet in wenigen Tagen.

Mehr als 1.000 Pflanzen, 2.500 Scheinwerfer, 8.000 Liter Mineralwasser und 8.000 Flaschen Wein, 20.000 Teller und 50.000 Gläser - die Dimensionen beim 69. Bauernbundball sind einmal mehr gigantisch.

Am 15. Dezember beginnt der Kartenvorverkauf, am 9. Februar ist es dann endlich so weit: „Mit Bernhard Brink, einem Schlagerstar aus Deutschland, den wir verpflichten konnten, als Höhepunkt. Natürlich ist für jeden Geschmack etwas dabei: vom offenen Volkstanzen über das Schuhplattln bis hin zu moderner Musik“, kündigt Bauernbunddirektor Franz Tonner an.

„Will letzten Gast hinausbegleiten“

Auch heuer will der Organisator wieder der Letzte sein, der die Stadthalle verlässt: „Ich möchte wieder den letzten Gast hinausbegleiten - und ich glaube, das wird in die frühen Morgenstunden bis Vormittagsstunden hineinreichen.“

Prinzipiell setze man auch beim kommenden Bauernbundball auf Altbewährtes: „Wichtig ist uns die Kulinarik, also, dass wir hier heimische Produkte anbieten können. Dazu gibt es wieder eine große Schmankerlstraße.“ Ganz wichtig sei zuvor auch die Ballweinverkostung, um den perfekten Wein für den Abend zu finden.

„Freuen uns auf fetzige Eröffnung“

Daneben sollen die Draufgänger, die Jungen Zillertaler oder Egon 7 für Stimmung sorgen. Den Auftanz übernimmt auch heuer wieder Willi Gabalier in der Stadthalle zusammen mit Schülern der landwirtschaftlichen Fachschulen: „Wir werden noch vor Weihnachten mit den Proben beginnen und freuen uns auf eine fetzige Eröffnung“, kündigt der Dancing-Star an. In der Halle A wird Claudia Eichler mit der Landjugend Radkersburg eröffnen.

Für die nötige Portion Stil sorgt wieder eine Modenschau mit Models, unter die sich auch so mancher Sturm-Star mischt. Organisiert wird sie von Philipp Knefz, dessen Team Trachten aus dem Hause Hiebaum präsentieren wird: „Das Trachtengeschäft geht natürlich gut - bis hin zu Taxiunternehmen, Gastronomie, Hotellerie, die Nächtigungen und so weiter. Also, es ist ein gewaltiger Wirtschaftsmotor“, betont Tonner. So liegt der Gesamtumsatz bei mehr als vier Millionen Euro.

„Absolute Sicherheit gegeben“

Besonderes Augenmerk wird heuer übrigens auf das Thema Sicherheit gelegt. Man habe ein eigenes Sicherheitskonzept mit dem Verfassungsschutz, der Landespolizeidirektion als auch der beauftragten Sicherheitsfirma erarbeitet, mit der absolute Sicherheit für die Besucher gegeben sei, so der Organisator.

Am 15. Dezember startet dann das buchstäbliche G´riss um die Karten: „Der Bauernbund ist gesiedelt: Das Büro in der Reitschulgasse gibt es nicht mehr - jetzt sind wir am Steiermarkhof, Krottendorferstraße 79 - und dort gibt es ab den frühen Morgenstunden die Karten. Wir haben auch über Oeticket, das Zentralkartenbüro, telefonisch und per Email die Möglichkeit, Karten bestellen zu können.“ 16.000 Menschen aus Nah und Fern werden am 9. Februar also die Nacht zum Tag machen. Darf man dem Bauernbunddirektor glauben, wird auch ein gewisser Andreas Gabalier unter ihnen sein.

