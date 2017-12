Budgetdebatte im Landtag: Schulden und Kritik

Am Dienstag wird der Landtag das Budget für 2018 und damit weitere Schulden beschließen - in drei Jahren wollen ÖVP und SPÖ dann ohne neue Schulden auskommen. Die Opposition kündigte an, dem Budget nicht zuzustimmen.

Vor zwei Monaten brachte Finanzlandesrat Anton Lang (SPÖ) den Budgetentwurf im Landtag ein - mehr dazu in Landtag: Erster Budgetentwurf, erste Kritik (10.10.2017). Seitdem sind die Zahlen bekannt - oder zumindest fast, denn wenn es ab dem 1. Jänner keinen Zugriff auf das Vermögen von Menschen in stationärer Pflege mehr gibt, dann werden die Länder mehr Geld ausgeben müssen als bisher.

ORF Livestream Aktuelle Landtagssitzungen können Sie via Livestream mitverfolgen

Ob der Bund alles durch Zusatzzahlungen kompensiert, ist noch unklar. Ferner weiß das Land auch noch nicht, wie sich die geplante Steuerreform des Bundes auf das steirische Budget auswirkt.

220 Millionen Euro neue Schulden

Sieht man von diesen Fragezeichen ab, dann ist das Land auf Kurs: Die neuen Schulden sanken im Vergleich zum letzten Budget um 80 auf 220 Millionen. Groß ist der finanzielle Spielraum des Landes ohnedies nicht: Die steirischen Spitäler brauchen Geld, machen weitere 30 Millionen an neuen Schulden; allein für Gesundheit, Pflege und Spitäler sind rund zwei Milliarden Euro eingeplant. Weitere Schwerpunkte setzen ÖVP und SPÖ in puncto Breitbandausbau, Forschung und Regionalentwicklung.

Ergebnis der Abstimmung so gut wie fix

Die Oppositionsparteien kritisieren das Budget - einerseits, weil der Gesamtschuldenstand des Landes auf fast 5,2 Milliarden Euro steigt, andererseits aber auch, weil nach Ansicht der Opposition das Landesgeld anders eingesetzt werden sollte.

Das Ergebnis der Budgetabstimmung steht somit de facto fest: Die Ja-Stimmen von SPÖ und ÖVP ergeben eine Mandatsmehrheit, dagegen stimmen FPÖ, Grüne und KPÖ. Trotzdem braucht die Budgetdebatte Zeit: maximal zweieinhalb Stunden Zeit für die Hauptredner, dazu kommen noch die Debattenbeiträge. Für die letzten beiden Jahre vor der Wahl, 2019 und 2020, soll es ein Doppelbudget geben.

Doppelstaatsbürgerschaften: Bisher ein illegaler Fall

Thematisiert wurden auch bereits illegale Doppelstaatsbürgerschaften, von denen seit der Publikation einer im Mai von der FPÖ vorgelegten Liste möglicher „Scheinstaatsbürger“ in der Steiermark nur eine aufgeflogen war - die Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft stehe in diesem Fall kurz bevor. Insgesamt waren laut Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) 129 Feststellungsverfahren eingeleitet worden, in 15 Fällen wurden die Verfahren eingestellt.

Buchmann in Bundesrat gewählt

Der frühere steirische Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann (ÖVP), dem wegen Plagiats von der Uni Graz sein Doktortitel aberkannt worden war, wurde in den Bundesrat gewählt. Buchmann legte sein Landtagsmandat zurück, dieses nahm ÖVP-Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg am Dienstag an.

Buchmann war nach der Plagiatsaffäre für die Dauer seiner Funktionsperiode in der Fachkommission für Wirtschaftspolitik (ECON) in Brüssel im Landtag als Mandatar verblieben, um die Funktion ausüben zu können. Der Beschluss für die Personalrochade war bereits Mitte November vom ÖVP-Landesparteivorstand gefasst worden - mehr dazu in Ex-Landesrat Buchmann geht in den Bundesrat (17.11.2017).

Link: