Mann stirbt nach Sturz in Brunnenschacht

Ein Weizer ist Montagmittag in einen rund 30 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt. Dabei ist der Mann tödlich verunglückt - die umfangreiche Bergung in Prebuch konnte erst am Abend abgeschlossen werden.

In einem tieferliegenden Waldstück hatte der 57-Jährige aus Großpesendorf gemeinsam mit zwei Kollegen die Wasserpumpe eines Brunnens ausgetauscht. Als er mit einer Seilwinde wieder hochgezogen wurde, verlor der Mann jedoch den Halt und fiel rund zehn Meter in die Tiefe des Brunnens.

FF Gleisdorf/ J.Eggenreich

Rettungsversuch abgebrochen

Gegen 13.45 Uhr wurden die Feuerwehren Prebuch und Gleisdorf zum Unfallort gerufen, wo sie Hilfe von einer Tauchergruppe anforderten: Der 30 Meter tiefe Schacht ist zu rund acht Metern mit Wasser gefüllt. Nach rund drei Stunden wurde der Rettungsversuch im bis zu 80 Zentimeter schmalen Brunnen schließlich abgebrochen.

FF Gleisdorf/ J.Eggenreich

Zuletzt lag es an einem nachalarmierten Höhlentaucher, den tödlich Verunglückten zu bergen. Erst kurz vor 19.00 Uhr konnten die Arbeiten abgeschlossen werden - Notarzt, Rotes Kreuz, Kriseninterventionsteam und Polizei waren im Einsatz.