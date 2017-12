Sturm: Weiter tausende Haushalte ohne Strom

Dienstagfrüh ist über die West- und Südsteiermark ein Föhnsturm mit mehr als 100 km/h gefegt. Besonders betroffen waren die Bezirke Deutschlandsberg und Leibnitz - rund 10.000 Haushalte sind weiter ohne Strom.

Besonders betroffen sind die Gemeinden Schwanberg und Hollenegg im Bezirk Deutschlandsberg sowie Oberhaag im Bezirk Leibnitz - hier wurden Dächer abgedeckt, sagt der Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz beim Land Steiermark, Harald Eitner, „wobei der Wind keine Rücksicht auf Gemeindegrenzen nimmt. Wir haben dort großflächige Windwürfe, die natürlich die Verkehrsverbindungen immer noch lahm legen“.

Auch Bundesheer hilft

Im Bezirk Deutschlandsberg sind 38 Feuerwehren im Einsatz, im Bezirk Leibnitz zehn, „wobei die Leibnitzer Feuerwehren durch einen KHD-Zug unterstützt werden, das ist ein Katastrophenhilfsdienst aus dem Bezirk Radkersburg, der mit Spezialgerät unterstützt und hilft. Darüber hinaus sind auch Erkundungskommandos des Bundesheeres im Katastrophengebiet, die erkunden, ob und wie das Bundesheer helfen kann“, so Eitner.

Rund 500 Trafo-Stationen beschädigt

Vor allem im Bezirk Deutschlandsberg bis zur Koralm ist die Stromversorgung weiter unterbrochen - über 10.000 Haushalte sind ohne Strom. Die Monteure der Energie Steiermark wurden aus allen Teilen des Landes hinzugezogen, teilweise ist es aber nach wie vor nicht möglich, die Unglücksorte zu erreichen, sagt der Sprecher der Energie Steiermark, Urs Harnik: „Die Arbeit der Monteure findet teilweise unter lebensgefährlichen Bedingungen statt, man muss sich die Zufahrten freischneiden mit Motorsägen und schwerem Gerät. Wir sehen, dass die Schäden noch viel größer sind, als wir in der Früh vermutet hatten.“ An die 500 Trafostationen sind beschädigt - der steirische Energieversorger rechnet dennoch damit, dass weite Gebiete bis zum Einbruch der Dunkelheit gegen 16.00 Uhr wieder mit Strom versorgt sind.

Die Dienstagfrüh noch gesperrten Straßen konnten im Lauf des Vormittags wieder weitgehend freigegeben werden, auch die GKB-Strecke ist wieder vollständig befahrbar.

Schulfrei nach Sturm

Laut Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner ist der Föhnsturm wegen Gefahr in Verzug ein offizieller Grund, um vom Unterricht fernzubleiben: So blieben die NMS und die Volksschule in Schwanberg im Bezirk Deutschlandsberg geschlossen, ebenso die Volksschule und der Kindergarten in Hollenegg, und auch die Gemeinde St. Johann im Saggautal im Bezirk Leibnitz gab schulfrei.

Schwere Schäden auch in Kärnten

Auch Teile Kärntens waren von dem heftigen Föhnsturm betroffen: Im Bezirk Völkermarkt wurde in den frühen Morgenstunden Zivilschutzalarm gegeben, die Stadtgemeinde Ferlach war Dienstagfrüh nicht mit dem Auto erreichbar - mehr dazu in Feuerwehren im Dauereinsatz (news.ORF.at).

