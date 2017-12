Überfall auf Grazer Innenstadt-Geschäft

Ein Handy- und Elektro-Geschäft in Graz ist Dienstagfrüh überfallen worden. Einer von zwei Tätern hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich. Die Räuber erbeuteten Bargeld und flüchteten.

Ein Angestellter war gegen 7.30 Uhr bereits in dem Geschäft am Opernring und hörte jemanden an der Hintertür klopfen.

Er dachte, dass es sich um einen Arbeitskollegen handelt, der vielleicht seinen Schlüssel vergessen hatte, und öffnete - plötzlich stand allerdings ein Unbekannter in der Tür und bedrohte den Angestellten mit der Waffe.

Bargeld erbeutet und unerkannt entkommen

Er drängte sich in das Geschäft und mit ihm auch ein offensichtlich unbewaffneter Komplize. Die beiden Räuber erbeuteten Bargeld, und als sie hatten, was sie wollten, machten sie sich wieder unerkannt davon. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos.