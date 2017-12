Toni’s Freilandeier insolvent

Am Dienstag ist in Leoben das Konkursverfahren über die Toni’s Handels GmbH mit ihren „Toni’s Freilandeier“ eröffnet worden. Entgegen ersten Informationen soll laut Kreditschützern das Unternehmen fortgeführt werden.

Die Überschuldung liegt bei etwa zehn Millionen Euro: Aktiva von rund 2,05 Millionen stehen Passiva von 11,98 Millionen gegenüber, wobei die Aktiva weitgehend durch Sonderrechte belastet sind. 104 Gläubiger und 38 Arbeitnehmer (14 Angestellte und 24 Arbeiter) sind von der Zahlungsunfähigkeit betroffen; darüber hinaus bestehen Kooperationen mit rund 110 bäuerlichen Betrieben. Unter deren Einschluss werden aktuell jährlich rund 50 Millionen Freilandeier produziert und unter der Marke Toni’s Freilandeier vertrieben. Am Dienstag wurde am Landesgericht Leoben das Konkursverfahren eröffnet.

Umsatzeinbußen und gescheiterte Sanierung

Die Insolvenzursachen sieht der Gläubigerschutzverband Creditreform in einer gescheiterten Betriebsübernahme, Umsatzeinbußen und einer gescheiterten außergerichtlichen Sanierung: „Man konnte sich mit den Banken, den Gläubigern nicht einigen; auch eine Betriebsübernahme durch einen Investor ist gescheitert“, so Gerhard Weinhofer von Creditreform.

So habe ein Strafprozess gegen den vormaligen Verantwortlichen der Toni’s Handels GmbH - mehr dazu in Hubmann-Urteil rechtskräftig: 16 Monate bedingt (22.1.2016) - laut dem Unternehmen zu Umsatzeinbußen geführt, ebenso „unkoordinierte bzw. der Lage des Unternehmens nicht entsprechende Investitionspolitik“, die laut Alpenländischem Kreditorenverband in Restrukturierungsbedarf mündeten.

Der KSV1870 führt daneben auch „faktische Abnahmegarantien gegenüber Lieferanten“ unter den Ursachen an. Zuletzt war der Markenname Toni’s Freilandeier wegen einer Rückrufaktion in den Medien - mehr dazu in Salmonellen: Rückruf von Toni’s Freilandeiern (30.11.2017).

Arbeit an Sanierungsplan

Das Unternehmen soll laut Creditreform nun nicht geschlossen, sondern in restrukturierter Form fortgeführt werden - an einem Sanierungsplan werde gearbeitet. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband gibt es bereits Interesse an einer Übernahme bzw. an einem Asset-Deal, wodurch Toni’s Freilandeier kurzfristig fortgeführt werden würde.

