Vollack wird neue Grazer Ballettdirektorin

Die Choreografin und Tänzerin Beate Vollack wird die neue Ballettdirektorin an der Oper Graz. Die derzeitige Leiterin der Tanzkompanie am Theater St. Gallen folgt Jörg Weinöhl nach, der Graz am Ende der Saison 2017/18 verlässt.

„Beate Vollack ist eine charismatische Künstlerin, die mit ihrer großen Begeisterungsfähigkeit, ihrem kreativen Potenzial und einem weiten ästhetischen Horizont das Ballett der Oper Graz beflügeln wird“, so Nora Schmid, Geschäftsführende Intendantin der Oper Graz, am Dienstag. Der Vertrag der neuen Ballettchefin läuft bis zur Saison 2022/23.

„Von Vorfreude erfüllt“

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen von Nora Schmid, und ich werde mit Hingabe meinen Teil dazu beitragen, den hohen künstlerischen Anspruch der Oper Graz fortzuführen und weiterzuentwickeln. Ich bin von Vorfreude erfüllt, gemeinsam mit dem gesamten Team Tanzkunst noch mehr zum integralen Bestandteil von Graz werden zu lassen“, wird Vollack in einer ersten Stellungnahme zitiert.

Vollack werde in Graz in der kommenden Spielzeit erste Aufgaben übernehmen, bis Ende der Saison 2018/19 jedoch ihren Verpflichtungen als Leiterin der Tanzkompanie in St. Gallen nachkommen.

Seit 2014 in St. Gallen tätig

Vollack blickt auf eine Karriere als Tänzerin an der Komischen Oper Berlin (Direktion von Tom Schilling) und am Bayerischen Staatsballett München (Direktion von Konstanze Vernon und Ivan Liska) zurück. Sie arbeitet seit 2002 choreografisch im Operngenre (u. a. Salzburger Festspiele, Royal Opera House Covent Garden, Teatro Real Madrid), 2009 präsentierte sie mit „Don Quichotte“ ihr erstes abendfüllendes Ballett an der Oper Wroclaw. Seit 2014 leitet sie die Tanzkompanie des Theaters St. Gallen, wo sie u. a. „Romeo et Juliette“ (Hector Berlioz) und „Orfeo ed Euridice“ (Christoph Willibald Gluck) erarbeitete. An der Oper Graz arbeitete Vollack in der Saison 2016/17 an der Opernproduktion „Romeo et Juliette“ von Charles Gounod mit.

Weinöhl verlässt Grazer Oper

Vollacks Vorgänger als Ballettchef der Grazer Oper Weinöhl übernahm mit der Saison 2015/16 das Ballett und setzte mit seinen Arbeiten wie der Schubert-Hommage „Der Himmel so weit“ und „Kontrapunkt. Auf der anderen Seite von Bach“ neue künstlerische Maßstäbe - mehr dazu in Ballettdirektor Weinöhl verlässt Grazer Oper (9.11.2017).

