Ägypten und Türkei-Urlaube werden gefragter

Während der kalten Jahreszeit denken viele schon an den nächsten Urlaub in der Sonne: Besonders viele buchen bereits in den Reisebüros ihren Sommerurlaub - und hier sind nun auch Ägypten- und Türkei-Urlaube wieder gefragt.

In den vergangenen Jahren haben die Steirer die Krisenregionen Äypten und Türkei aufgrund von Unruhen und Terroranschlägen praktisch gar nicht mehr für ihren Urlaub gebucht - doch das scheint sich nun langsam wieder zu ändern, bestätigt der Obmann der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Steiermark, Michael Schlögl: „Ich rechne mit einer relativ guten Steigerung für Ägypten gegenüber dem letzten Jahr - Ägypten wird nicht das Niveau erreichen wie vor drei, vier Jahren. Aber die Türkei wird entsprechend nachgefragt werden, weil es ein relativ günstiges Reiseziel ist.“

Konkret liegen die Buchungen für Ägypten derzeit bei etwa 25 Prozent im Vergleich zu jenen vor der Krise - für die Türkei liegen sie bei sieben Prozent. Dennoch rechnet der Reisebüroexperte mit noch mehr Zulauf für die Türkei, weil es wieder Flüge ab Graz geben soll.

Frühbuchen liegt im Trend

Dass die wichtigsten Baderegionen der beiden Länder inzwischen vom Außenministerium nur mehr auf Sicherheitsstufe zwei gereiht sind - so wie Spanien und Frankreich - ist für die Kunden kaum von Bedeutung, glaubt der Reiseexperte: „Wir kennen das aus der Vergangenheit. Es ist alles sehr kurzlebig. Und wenn man sieht, es kehrt Ruhe ein und die Emotionen sind nicht mehr so stark ausgeprägt wie sie teilweise bezüglich der türkischen Regierungen waren, pendelt sich das relativ bald ein.“

Ein weiterer großer Trend ist das Frühbuchen - und: Die großen Gewinner des Vorjahres, Italien und Kroatien, dürften von den bisherigen Buchungen für das kommende Jahr berechnet, abermals zulegen.

