Toni’s Freilandeier: Schließung abgewendet

Entwarnung kommt am Mittwoch aus der in Insolvenz geratenen Toni’s Handels GmbH mit Sitz in Glein: Laut einer Aussendung gehe der Masseverwalter vom Fortbestand aus, eine Schließung sei vorerst abgewendet.

Am Dienstag hatte Toni’s Freilandeier Konkurs angemeldet - mehr dazu in Toni’s Freilandeier insolvent (12.12.2017). Einen Tag später zeigt sich das mit rund zehn Millionen Euro verschuldete Unternehmen in einer Aussendung erleichtert: „Anzeichen deuten auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hin, somit geht der Masseverwalter vorerst vom Fortbestand von Toni’s Freilandeier aus.“

Mitarbeiter setzen Arbeit fort

Eine Schließung, die zunächst im Raum gestanden hatte, sei damit vorerst abgewendet. Die 38 Mitarbeiter und mehr als 100 Betriebspartner setzten ihre Arbeit fort, die Eier können wie gewohnt an den Handel geliefert werden. Mit ersten Interessenten dürften bereits Gespräche über einen Verkauf der Unternehmung geführt worden sein. Zum Masseverwalter wurde Helmut Fetz bestellt.

