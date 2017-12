Streit eskaliert: Frau stach auf Freund ein

Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Donnerstag der Beziehungsstreit eines Paars in Kapfenberg: Eine 42-Jährige stach dabei mit einem Messer auf ihren 20 Jahre älteren Lebensgefährten ein.

Am Abend besuchte das Paar in Kapfenberg einige Lokale, trank Alkohol. Nach 1.00 Uhr kamen die 42-Jährige und ihr 62 Jahre alter Lebensgefährte dann in die Wohnung der Frau zurück, wo sie aus bis zuletzt unbekannten Gründen in Streit gerieten.

Schließlich wurde der 62-Jährige handgreiflich, schlug seiner Freundin mehrmals auf den Kopf. Daraufhin nahm sie sich ein Messer und stach damit mehrmals auf ihren Lebensgefährten ein.

Mehrere Schnittwunden

Der Mann erlitt dabei mehrere Schnittwunden im Bereich des Schulterblattes, musste ins Spital in Bruck gebracht werden. Die 42-Jährige, die durch die Schläge auf den Kopf leicht verletzt wurde, nahm keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Ein Alkotest bei dem Mann ergab laut Polizei eine schwere, bei der Frau eine leichte Alkoholisierung - beide werden angezeigt.