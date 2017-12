Salpetersäure ausgetreten - drei Verletzte

Bei einem Arbeitsunfall in einem Werk in Lannach ist in der Nacht auf Donnerstag Salpetersäure ausgetreten - laut ersten Informationen der Polizei zufolge wurden dabei drei Arbeiter leicht verletzt.

Wie es zum Austritt der Salpetersäure in dem Werk in Lannach kommen konnte, blieb bis zuletzt ungeklärt. Die drei Arbeiter erlitten beim Einatmen der Säure laut Polizei leichte Verletzungen.

Von Kuh verletzt

Bei einem weiteren Arbeitsunfall wurde am Mittwochnachmittag ein 31-Jähriger in Weinzettl bei Graz schwer verletzt. Als er eine Kuh auf einen Anhänger verladen wollte, dürfte das Rind vermutlich von der Rampe abgerutscht und auf den rechten Unterschenkel des Mannes gefallen sein. Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht.