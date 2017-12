15 Einbrüche in der Oststeiermark geklärt

Insgesamt 15 Einbrüche im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld haben Beamte der örtlichen Polizeiinspektion jetzt geklärt: Verdächtigt werden zwei Männer, die Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht haben sollen.

Auf die Spur des Duos waren die Beamten nach einem Einbruch in ein Fürstenfelder Wohnhaus am 7. Dezember gekommen: Damals erbeuteten die vorerst Unbekannten Bargeld, Gold- und Silbermünzen. Einer der beiden, ein 25-Jähriger aus Hartberg-Fürstenfeld, wurde jedoch in der Nähe des Tatorts aufgegriffen. Seinem 22-jährigen Komplizen gelang die Flucht.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Erst am Donnerstag konnte der junge Mann ausgeforscht und - wie auch sein Kollege - in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden. Aufgrund der Spurenlage werden den beiden beschäftigungslosen Männern zumindest 15 Einbruchsdiebstähle zur Last gelegt.

So sollen sie zwischen Oktober 2017 und Anfang Dezember 2017 im Großraum Fürstenfeld in leerstehenden, unbewohnten, landwirtschaftlichen Anwesen sowie in Wohn- und Vereinshäusern zugeschlagen haben. Dabei erbeuteten sie Bargeld, Schmuck und diverse Münzen, wodurch ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Mit dem Geld sollen die beiden ihren Lebensunterhalt bestritten haben.