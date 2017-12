Bundesheer hilft nach Föhnsturm

Nach dem folgenreichen Sturm, der Dienstagfrüh über die Steiermark gezogen ist, unterstützt das Bundesheer die Einsatzkräfte bei Aufräumarbeiten. Die Soldaten sind in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg eingesetzt.

In der Steiermark helfen 40 Pioniere vom Baupionier- und Katastrophenhilfeeinsatzzug des Militärkommandos Steiermark sowie 20 Soldaten der ABC-Abwehrkompanie Graz bei den Aufräumarbeiten - mehr dazu in Nach Föhnsturm: Aufräumarbeiten gehen weiter (13.12.2017) und in Nach Sturm: Dachdecker richten Hotline ein.

In vier Ortschaften

Die Soldaten beseitigen umgestürzte Bäume, räumen Vermurungen und befreien unpassierbare Gemeindestraßen und Zufahrtswege. Derzeit arbeiten die Soldaten in den Ortschaften Woch, Wuggau, Sterzberg und Saggau.

Das Bundesheer bleibt so lange im Einsatz, bis die gröbsten Schäden der Sturmböen beseitigt sind. Der Einsatz werde jedenfalls bis zum Wochenende fortgesetzt, hieß es vom Heer.