Mann zeigte an, Maskierte hätten ihn bedroht

In Gratkorn im Bezirk Graz-Umgebung hat ein 22-Jähriger einen Raub angezeigt. Der Mann gab an, er sei in der Nacht auf Freitag von sechs maskierten Männern überfallen worden. Er habe sich gewehrt, sagte der Mann, der unverletzt geblieben ist.

Der 22-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung gab bei der Polizei an, er sein gegen 0:45 Uhr auf der Dr.-Karl Renner-Straße zu Fuß in Richtung Parksiedlung unterwegs gewesen, als plötzlich sechs maskierte Männer auf ihn zugekommen seien.

Jagdmesser und „Göd her“

Einer der Männer habe ihn in der Folge mit den Worten „Göd her“ zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert, sagte der Mann. Er sei dem nicht nachgekommen, woraufhin einer der Tatverdächtigen ein Jagdmesser mit Horngriff aus der Gesäßtasche gezogen und ihm dieses an den Hals gehalten habe. Aber, so der 22-Jährige, er habe sich mit einem Schlag befreien und flüchten können.

Fahndung erfolglos

Eine eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb laut Polizei ohne Erfolg. Der 22-Jährige hat folgende Personenbeschreibung gemacht: „Sechs Männer, zirka 180 bis 185 Zentimeter groß, dünn, rund 70 Kilogramm schwer; bekleidet mit schwarzen Pullover, schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen, maskiert mit einer Motorrad-Unterziehhaube; österreichischer Dialekt.“ Die Polizei ersucht um Hinweise.