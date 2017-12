ÖVP-FPÖ-Koalition: Vier steirische Minister

Die türkis-blaue Regierung steht - auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat grünes Licht gegeben. Dem Ministerteam werden vier Steirer angehören, was sich auch auf Landesebene auswirken wird.

Die Parteichefs von ÖVP und FPÖ, Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache, informierten am Samstag Bundespräsident Alexander Van der Bellen über den Abschluss der Koalitionsverhandlungen. Einer Angelobung der neuen Regierung Anfang nächster Woche stehe nichts im Wege, sagte Van der Bellen nach der Unterredung - mehr dazu in Weg frei für Angelobung zu Wochenbeginn (news.ORF.at).

ÖVP-FPÖ-Spitzen informieren Van der Bellen Bundespräsident Van der Bellen spricht nach seinem Treffen mit Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache über das weitere Vorgehen.

Gebürtiger Selzthaler wird Finanzminister

Mit vier Ministerposten ist die Steiermark in der künftigen Bundesregierung stark vertreten. Als Quereinsteiger auf ÖVP-Ticket kommt der Obersteirer Hartwig Löger als Finanzminister zum Zug: Der 52-jährige gebürtige Selzthaler stand zuletzt an der Spitze des Versicherungskonzerns Uniqa und ist seit 2014 Präsident der Sportunion, einem der größten Sport-Dachverbände Österreichs.

Juliane Bogner-Strauß übernimmt Frauenressort

Außerdem soll ein eigenes Frauenressort geschaffen werden, dass die gebürtige Südsteirerin Juliane Bogner-Strauß übernehmen wird. Die bisherige Professorin für Biochemie an der TU Graz ist dreifache Mutter und war die große steirische ÖVP-Überraschungskandidatin für die Nationalratswahl. Wer ihr Nationalratsmandat übernehmen wird, ist noch offen: Nächster auf der steirischen ÖVP-Liste wäre der Rektor der Grazer Med-Uni, Josef Smolle; sollte eine Frau zum Zug kommen, könnte wieder Kathrin Nachbauer in den Nationalrat einziehen.

Hartinger für Gesundheit und Soziales zuständig

Vom Koalitionspartner FPÖ wird die ehemalige Nationalratsabgeordnete Beate Hartinger das Sozial- und Gesundheitsressort leiten: Die 58 Jahre alte Grazerin war zuletzt selbstständig, machte sich aber einen Namen als stellvertretende Generaldirektorin im Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger.

Kunasek neuer Verteidigungsminister

Ihr Parteikollege und steirischer FPÖ-Chef Mario Kunasek wird neuer Verteidigungsminister. Wer ihm als Klubobmann im Landtag nachfolgen wird, wollen die Freiheitlichen am Donnerstag entscheiden. Aussichtsreichster Kandidat ist der stellvertretende Klubdirektor Stefan Hermann, aber auch der stellvertretende Landesparteiobmann Hannes Amesbauer und der Landtagsabgeordnete Gerald Deutschmann sind als Nachfolger im Gespräch. Landesparteiobmann der Freiheitlichen in der Steiermark will der künftige Verteidigungsminister bleiben.

