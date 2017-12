Grazer entwickeln „Sturzhelm-Haube“

Ein Grazer Team bestehend aus einem Unfallchirurgen, einem Physiker und einem Designer hat eine Hightech-Kopfbedeckung entwickelt, die gut aussehen und den Kopf im Alltag schützen soll - eine Art Haube als Sturzhelm.

Schnee- oder eisglatte Straßen, Stiegen und Wege ziehen im Winter vielen Steirern buchstäblich den Boden unter den Füßen weg, aber auch sonst lauert im Alltag überall die Gefahr zu stürzen - meist erleidet man dabei eine Kopfverletzung.

Alltagskopfbedeckung als Schutzgegenstand

„In der modernen Chirurgie können wir vieles reparieren, beim Gehirn hilft nur Prävention“, erklärte der Leiter es Entwicklungsteams, Philipp Lanz - als Unfallchirurg betreut er beinahe täglich Patienten nach einem Sturz.

Jeder dritte Akut-Patient hat eine Kopfverletzung, die auch tödlich enden kann: „Nur wenn die Alltagskopfbedeckung zum Schutzgegenstand wird, kann ich schützen vor hunderten Unfällen, die passieren, beim Wandern, Nordic Walking, Einkaufen, Eisstockschießen oder sonst wo im Alltag“, so Lanz.

Valens

Sicherheitsgeflecht

Deshalb hat Lanz gemeinsam mit Physiker Matthias Piffl und Designer Alexander Kellas eine Hightech-Kopfbedeckung entwickelt: Merinowolle umspannt eine Art schützendes und luftdurchlässiges Band aus gesponnenen, in sich verwobenen Nylonfäden. Zwei Jahre wurde an der idealen Stärke des Sicherheitsgeflechts gearbeitet - schließlich geht es darum, Verletzungen der Schädeldecke und Blutungen im Hirn zu verhindern.

Material ist wie Knautschzone beim Auto

„Bei dieser Entwicklung ist es darum gegangen, diese negativen Beschleunigungskräfte, die auf das Hirn wirken, zu minimieren. Dieses Material ist also nichts anderes als die Knautschzone beim Auto“, so Lanz.

Mit Crashtestpuppen getestet

Auf zertifizieren Prüfständen bei Magna Steyr wurden die Produkte an Crashtestpuppen getestet - das Ergebnis: Das Risiko einer schweren Kopfverletzung sinkt damit im Schnitt von 80 auf sieben Prozent, so Lanz. Vor allem Menschen, die blutverdünnende Medikamente nehmen, sollen davon profitieren - denn bei ihnen können Stürze auf den Kopf schnell schwerwiegende Folge haben, so der Mediziner.

Link: