„Licht ins Dunkel“ im Einsatz für die gute Sache

Zum 45. Mal steht der Dezember 2017 im Zeichen von „Licht ins Dunkel“. Insgesamt konnten von 1973 bis 2017 mehr als 273 Millionen Euro Spenden gesammelt werden - und auch heuer wird wieder um Unterstützung gebeten.

Sendungshinweis: Im Dienste der guten Sache präsentieren Kathi Wenusch und Franz Neger am Heiligen Abend dreieinhalb Stunden Programm aus dem ORF-Landesstudio Steiermark: von 11.00 bis 12.00 Uhr, von 14.00 bis 15.00 Uhr und von 16.00 bis 17.00 Uhr.

1973 war die erste „Licht ins Dunkel“-Kampagne vom damaligen ORF-Landesintendanten Kurt Bergmann in Niederösterreich initiiert worden: Ein Besuch des Behindertendorfes Sollenau hatte ihn dazu inspiriert. In der ersten halbstündigen ORF-Radiosendung sammelte man dafür 33.854 Schilling - umgerechnet 2.400 Euro.

Im Vorjahr betrug das Spendenergebnis bereits 12,9 Millionen Euro - damit wurden 418 Sozial- und Behindertenprojekte in allen Bundesländern unterstützt. 12.882 Kindern und deren Familien wurde indes mit den „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds rasch und unbürokratisch geholfen. Insgesamt konnten von 1973 bis 2017 mehr als 273 Millionen Euro Spenden gesammelt werden - und auch heuer wird wieder um Unterstützung gebeten.

Viele Ansuchen aus der Steiermark

Auch viele steirische Projekte haben um Hilfe angesucht - so zum Beispiel die Waldorfschule Karl Schubert auf der Ries in Graz, die seit vielen Jahren jungen Menschen mit Behinderung die gleiche umfassende Ausbildung ermöglicht wie allen anderen Schülern - mehr dazu in „Licht ins Dunkel“ für Karl Schubert-Schule (17.12.2017).

Auch die Zweigstellen von „Rettet das Kind“ in Deutschlandsberg, die Kindern und Jugendlichen psychologische Hilfe anbietet, würden Unterstützung brauchen - mehr dazu in „Rettet das Kind“ hilft traumatisierten Kindern (10.12.2017) - ebenso wie diverse Projekte der Lebenshilfe Steiermark - mehr dazu in Hilfe für die Lebenshilfe (4.12.2017) oder auch das Anton Afritsch Kinderdorf am Steinberg - mehr dazu in „Licht ins Dunkel“ hilft Anton Afritsch-Kinderdorf (20.12.2017).

Auch im 45. Jahr gibt es an diesem 24. Dezember wieder Sendungen aus der Steiermark, in denen diese Projekte vorgestellt werden und auch Großspender mit ihren vielseitigen Aktionen und Unterstützungsschecks erwartet werden - mehr dazu in „Licht ins Dunkel“ aus der Steiermark.

