Caritas warnt vor Einschnitten im Sozialbereich

Hinsichtlich des neuen Regierungsprogramms hat die Caritas am Dienstag vor Kürzungen im Sozialbereich gewarnt: Bei Armutsbetroffenen - bei Alleinerziehenden, kinderreichen Familien oder Arbeitslosen - gebe es Schwächen.

„Wir müssen schon befürchten, dass die Fragen der Existenzsicherung - dass man gut wohnen kann, etwas zu essen hat, nicht frieren muss - gefährdeter sind und es hier neue Herausforderungen für die Caritas gibt“, so der steirische Caritas-Präsident Herbert Beiglböck.

„Mehr ein Arbeitsprogramm für die Caritas“

Ein hauptsächlicher Kritikpunkt betreffe demnach vor allem die Frage der Mindestsicherung für anerkannte Flüchtlinge: „Ein Betrag von 500 Euro, der sich aus unterschiedlichen Leistungen zusammensetzt, wird nicht ausreichen, um in Österreich gut zu leben - und auch nicht ausreichen, damit die Menschen sich gut integrieren können. In diesen Punkten ist das leider mehr ein Arbeitsprogramm für die Caritas als wirkliche Wahrnehmung von Verantwortung für die Menschen, die an den Rand gedrängt sind“, ist Beiglböck überzeugt.

„Sehe wenig Unterstützung“

Auch die Deckelung der Mindestsicherung für Familien mit 1.500 Euro mache die Situation für kinderreiche Familien schwieriger: „Wir wissen, dass gerade die Bewegung aus der Armutssituation auch mit Wohnen und Bildung zusammenhängt - und da sehe ich im Augenblick wenig Unterstützung.“

Dass es im Fall einer Arbeitslosigkeit gleich zu einer Mindestsicherung kommt und der Staat auf das Vermögen der Personen zurückgreifen kann, sieht Beiglböck ebenfalls kritisch. Man habe zu wenig im Blick, „dass es Menschen gibt, die sich ganz schwer tun, in den ersten Arbeitsmarkt hineinzufinden, weil sie eine Reihe von Belastungen mittragen: Krankheiten, psychische Belastungen“.

Chancen auf Verbesserung

Diese Menschen bräuchten „Unterstützung, erweiterte Arbeitsmärkte, die gestützt sind. Für diese Menschen wird es noch schwieriger werden, sich gesellschaftlich gut zu entwickeln, und das kann auch für manche heißen, dass das bescheidene Vermögen, dass sie haben, auch noch weggenommen wird“, gibt der Caritas-Präsident zu bedenken. Allerdings sehe er noch Chancen auf Verbesserung, weil im Regierungsprogramm alles sehr vage formuliert sei.

Regierung gab Debüt im Ministerrat

Am Dienstag fand der erste Ministerrat für die am Montag angelobte ÖVP-FPÖ-Regierung statt. Im Anschluss traten Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gemeinsam vor die Presse und präsentierten erste Beschlüsse: So verständigten sich die Koalitionsparteien auf die Senkung der Arbeitslosenversicherung (ALV). Seinen ersten offiziellen Auftritt hatte der neue Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal - mehr dazu in Auftritt mit neuem Regierungssprecher (news.ORF.at).

